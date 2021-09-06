Кузбассовец получил штраф 200 000 рублей за пьяную езду на мотоцикле

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Житель Кузбасса сел за руль управления мотоциклом в нетрезвом уме, за что получил серьезный штраф.

В Ленинске-Кузнецком наказали злоумышленника, который, по данным приставов, в прошлом попался стражам закона на пьяной езде за рулем мотоцикла и временно лишился прав.

– Гражданин, ранее лишенный права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла. Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, – пояснили в УФССП.

В результате горожанин стал фигурантом дела по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Суд выписал злостному нарушителю штраф 200 000 рублей, а также лишил прав на управление транспортом на два года и шесть месяцев.

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