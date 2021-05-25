Кузбассовец получил реальный срок за расхищение могил

0
Фото:  

Необычный способ заработать довел жителя Ленинска-Кузнецкого до тюрьмы из-за надругательства над захоронениями.

В Ленинске-Кузнецком суд признал виновным 25-летнего мужчину, который в июне прошлого года украл с кладбища два надгробия.

– Мужчина, грубо пренебрегая сложившейся в обществе системой взаимоотношений, нравственными нормами, обычаями и традициями, выражая явное неуважение к обществу, снял с могил мужчины и женщины надгробия, – рассказали в областной прокуратуре.

При этом кузбассовец заявил, что он нуждался в деньгах и поэтому похитил конструкции с могил, а после сдал их в пункте приема металла. В сентябре того же года он попался на управлении мотоциклом в пьяном состоянии.

– Данное преступление он совершил в период испытательного срока по приговору суда за аналогичное преступление, – пояснили в ведомстве.

Неоднократное нарушение закона привело к тому, что Ленинск-Кузнецкий городской суд отправил мужчину в колонию на полтора года и лишил водительских прав на три года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25371

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined