Кузбассовец получил реальный срок за расхищение могил

В Ленинске-Кузнецком суд признал виновным 25-летнего мужчину, который в июне прошлого года украл с кладбища два надгробия.

– Мужчина, грубо пренебрегая сложившейся в обществе системой взаимоотношений, нравственными нормами, обычаями и традициями, выражая явное неуважение к обществу, снял с могил мужчины и женщины надгробия, – рассказали в областной прокуратуре.

При этом кузбассовец заявил, что он нуждался в деньгах и поэтому похитил конструкции с могил, а после сдал их в пункте приема металла. В сентябре того же года он попался на управлении мотоциклом в пьяном состоянии.

– Данное преступление он совершил в период испытательного срока по приговору суда за аналогичное преступление, – пояснили в ведомстве.

Неоднократное нарушение закона привело к тому, что Ленинск-Кузнецкий городской суд отправил мужчину в колонию на полтора года и лишил водительских прав на три года.