Кузбассовец получил путевку в санаторий после прохождения вакцинации от COVID-19

24 ноября в поликлинике №1 Юргинской городской больницы сделали миллионную аппликацию вакцины "Спутник – V" 73-летнему местному жителю. В этот день он прошел первый этап вакцинации.

– Это стало полной неожиданностью, что я миллионный привитый в Кузбассе. Приятно, – рассказал Владимир Ковчунов.

Мужчина сможет воспользоваться путевкой в санаторий "Шахтер" в Зенковском парке Прокопьевска в ближайшее время, где ему будут доступны оздоровительные процедуры. Однако это будет возможно только после прохождения второго этапа вакцинации.