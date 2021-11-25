Кузбассовец получил путевку в санаторий после прохождения вакцинации от COVID-19

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Житель Юрги стал миллионным привитым от коронавируса кузбассовцем, за что получил путевку в санаторий. Об этом рассказали в обладминистрации.

24 ноября в поликлинике №1 Юргинской городской больницы сделали миллионную аппликацию вакцины "Спутник – V" 73-летнему местному жителю. В этот день он прошел первый этап вакцинации.

– Это стало полной неожиданностью, что я миллионный привитый в Кузбассе. Приятно, – рассказал Владимир Ковчунов.

Мужчина сможет воспользоваться путевкой в санаторий "Шахтер" в Зенковском парке Прокопьевска в ближайшее время, где ему будут доступны оздоровительные процедуры. Однако это будет возможно только после прохождения второго этапа вакцинации.

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