Кузбассовец получил от управляющей компании более 100 тысяч рублей за порчу автомобиля

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Житель Кемеровской области выиграл суд против управляющей компании, по вине которой была разбита его машина.

Мужчина из Мариинска припарковал транспортное средство около многоквартирного дома, в котором он жил. Это произошло 26 мая 2020 года. Как раз в тот вечер на город обрушился ураган: скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Когда в автомобиле сработала сигнализация, мариинец выглянул в окно и обнаружил, что на транспортное средство с крыши слетел шифер, которым была покрыта крыша дома. Проведенная позднее экспертиза выявила, что на ремонт машины требовалось около 57 тысяч рублей. Кузбассовец подал в суд на управляющую компанию (далее ‒ УК).

‒ УК исковые требования не признала. Настаивая на отказе судом в их удовлетворении, представитель компании ссылалась в числе прочего как на форс-мажорные погодные обстоятельства, которые УК не могла предвидеть, так и на грубые неосторожные действия истца, который припарковал свой автомобиль слишком близко от дома, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд, однако, счел произошедшее виной УК, так как вред имуществу был причинен из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по обслуживанию дома. Исковые требования кузбассовца были удовлетворены: суд взыскал с УК около 120 000 рублей, в которые вошли сумма ущерба автомобилю, штраф за несоблюдение требований потребителя, а также расходы мариинца на судебные разбирательства.


Обжаловать решение суда УК не удалось.

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