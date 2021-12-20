Кузбассовец получил от УК более 220 тыс рублей за потоп в квартире

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Новокузнецке. Квартира одного из жильцов оказалась затоплена из-за неудовлетворительного состояния крыши здания: в период обильных осадков она пропустила воду. В результате этого произошла деформация внутренней отделки жилища, на потолке и стенах появились темные пятна, а обои отслоились. В квартире повысилась влажность, появилась сырость. Новокузнечанин подал иск на управляющую компанию.

Суд постановил взыскать с УК 221 000 рублей в качестве компенсации материального ущерба, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Деньги были выплачены пострадавшему в полном объеме.