Кузбассовец получил от работодателя 450 тысяч за моральный вред

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Суд в Кемеровской области взыскал с угольной компании 450 тысяч рублей в качестве моральной компенсации работнику, пострадавшему во время обрушения штрека.

Сообщается, что новокузнечанин работал в одной из угольных компаний подземным электрослесарем и получил наряд на сборку каркаса ленточного конвейера в вентиляционном штреке. Во время проведения работ произошло внезапное обрушение нижнего борта выработки, в результате чего новокузнечанин был сбит с ног и засыпан угольной породой. После несчастного случая мужчина утратил 100% общей работоспособности, длительное время проходил лечение и нуждался в приеме медикаментов, а после получил инвалидность.


Пострадавший через суд потребовал взыскания морального ущерба с работодателя, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Суд удовлетворил требования мужчины и принудил угольную компанию выплатить работнику 450 тысяч рублей.


Компенсация морального вреда была выплачена в полном объеме.

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