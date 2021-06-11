Кузбассовец получил наказание за развращение девочек в социальных сетях

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В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который в соцсетях общался с девочками на интимные темы, а также отправлял им порнографические снимки.

По данным СК, о развратных действиях 37-летнего жителя Кемеровского района по отношению к девочкам стало известно в рамках другого уголовного дела о распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Как оказалось, помимо рассылки запрещенных видео, мужчина также вел переписки в социальных сетях.


В период с июня 2018-го по апрель 2019 года подсудимый общался с четырьмя девочками-подростками в возрасте 11, 12 и 15 лет. Он знал о возрасте собеседниц, однако продолжал интимную переписку. Кроме того, мужчина отправлял им фотографии порнографического содержания.


После проведения экспертизы кузбассовец был признан вменяемым. По совокупности преступлений суд назначил ему лишение свободы на срок пять лет и один месяц в колонии строгого режима.

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