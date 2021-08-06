Кузбассовец получил наказание за прошлогоднее ДТП со смертельным исходом

По данным правоохранителей, инцидент произошел еще в марте 2020 года на проспекте Строителей в Прокопьевске. Рано утром на проезжей части прохожие нашли тело женщины с травмами, характерными для ДТП. Вскоре после этого полиции удалось выйти на водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся.

Как оказалось, до аварии пьяный 30-летний местный житель, не имея водительских прав, сел за руль иномарки своего отца, чтобы добраться до магазина и приобрести новую порцию спиртного. Мужчина ехал с превышением скорости и не успел затормозить, когда на его пути оказалась женщина.

После ДТП виновник скрылся, оставив автомобиль со следами аварии на территории предприятия, где работал его отец. Сам же он вернулся домой, где продолжил пить.

В результате расследования вина прокопчанина была доказана и суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам в колонии-поселении. Также он обязан выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 863 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.