Кузбассовец получил наказание за поставку нелегальных сигарет в киоски

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Житель Кемеровской области выплатил крупный штраф за продажу немаркированных сигарет в табачные ларьки.

Сообщается, что прокопчанин, не являясь индивидуальным предпринимателем, закупил партию сигарет без специальной маркировки. Кузбассовец складировал табачные изделия в гаражный бокс, а затем продавал их в специализированные киоски. Правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли незаконный товар на общую сумму 2 000 000 рублей.


Суд признал мужчину виновным по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". В качестве наказания прокопчанин получил уголовный штраф в размере 450 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.


Нарушитель выплатил штраф в полном объеме.

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