Кузбассовец получил девять лет тюрьмы за смертельную попытку выгнать знакомого из квартиры

В Анжеро-Судженске завершилось расследование по факту гибели горожанина, которого зарезал его знакомый. Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Осужденный познакомился с погибшим на улице, а после пригласил его к себе домой. В помещении новые знакомые устроили пьянку, которая длилась несколько дней, а после переросла в конфликт.

Инцидент произошел в июле прошлого года. На почве ссоры 61-летний хозяин квартиры попытался выгнать 50-летнего мужчину, однако уже разгоревшийся конфликт обострился еще больше.

— <...> осужденный нанес 50-летнему потерпевшему несколько ножевых ранений. Последний успел выйти из квартиры, однако в подъезде ему стало плохо, — рассказали в областном СУ СКР.

Очевидцы сообщили об случившемся стражам порядка и вызвали скорую помощь. Тем не менее в больнице пострадавший скончался. Агрессивный анжеросудженец по решению суда получил девять лет колонии.