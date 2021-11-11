Публикация с рассказом потребителя о доставке товара с подозрительной деталью, которая своим видом напомнила ему чип, появилась в сообществе Кемеровской области во "ВКонтакте". Со слов автора, он заказал мясо в онлайн-магазине популярной службы доставки.

– В мясе наши какую-то непонятную штуку, что-то похожее на чип, или какой-то передатчик, не знаю. Кто может сказать что это? Боимся кушать теперь мясо! – заявил потребитель.

Пользователь Сети поинтересовался у горожан информацией о предмете и предложил передать ее на специальную экспертизу.

В комментариях кузбассовцы предположили, что находка могла оказаться GPS-трекером, такими устройствами отслеживается местоположение определенной коровы. Другие зрители рассказали, что недавно приобрели в одном из местном магазине не обычную ливерную колбасу, а якобы с глистами.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ученики кемеровской школы на обед получили сырые котлеты.