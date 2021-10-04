Кузбассовец получил более 800 тысяч рублей компенсации от дорожных служб

В городе Полысаево судебные приставы взыскали с дорожно-эксплуатационной организации 825 тысяч рублей в пользу мужчины, попавшего в ДТП из-за дорожного покрытия ненадлежащего качества.

Сообщается, что автомобиль, управляемый полысаевцем, столкнулся с другими транспортными средствами, из-за чего был поврежден. При дальнейшем обследовании места ДТП выяснилось, что происшествию поспособствовала дорога, чье эксплуатационное состояние не соответствовало требованиям.

Мужчина обратился в суд, где его требования по взысканию материального ущерба с дорожников были удовлетворены, сообщают в пресс-службе Управления ФССП по Кемеровской области. На сегодняшний день компенсация полностью выплачена.