Кузбассовец получил более 12 лет колонии за преступления против ребенка

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Житель Кемеровской области получил срок за действия сексуального характера в отношении девочки и изготовление порнографии.

Установлено, что 53-летний мужчина, проживающий в одном из городов Кузбасса, общался со своей соседкой и ее дочерью, не достигшей 14 лет: ребенок даже бывал у него в гостях. Воспользовавшись возрастом девочки, мужчина совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. О произошедшем потерпевшая сообщила матери спустя несколько дней.


Злоумышленника задержали и изъяли у него два мобильных телефона и планшетный компьютер. Восстановив удаленные с устройств файлы, правоохранители обнаружили, что кузбассовец также делал интимные снимки. В отношении мужчины было возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд приговорил злоумышленника к 12,5 годам лишения свободы. Свой срок кузбассовец будет отбывать в колонии строгого режима.

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