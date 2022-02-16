Кузбассовец получил 70 тысяч рублей после конфликта на автомойке

Кузбассовец вступил в конфликт со своим знакомым на территории автомойки. В ходе ссоры оппонент нанес мужчине несколько ударов. Позднее медики диагностировали пострадавшему двухсторонний перелом нижней челюсти. Из-за полученной травмы гражданин не смог жить полноценно на протяжении месяца. Пострадавший обратился в суд. Злоумышленник был признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и получил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Кроме того, осужденный должен был выплатить истцу моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Однако с выполнением своих обязательств кузбассовец не торопился. Тогда судебные приставы внесли взыскание на денежные средства должника в банке, заработную плату, а также временно ограничили его в праве выезда за границу. В результате моральная компенсация и исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей были полностью взысканы, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.