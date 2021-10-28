Кузбассовец получил 15 лет колонии за сожжение собственной матери

В минувшую среду, 27 октября, Кемеровский областной суд вынес обвинительный приговор за убийство, совершенное с особой жестокостью. Установлено, что происшествие имело место в ноябре прошлого года в селе Улановка Яйского района.

— <...> местный житель на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений к своей матери нанес ей удары по голове и телу, переместил потерпевшую в подполье, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, — рассказали в облпрокуратуре.

В результате полученных травм и ожогов женщина скончалась. Однако в суде убийца заявил, что не убивал мать, а лишь нанес ей телесные повреждения. Тем не менее гособвинению удалось доказать виновность посудимого.

Так, был мужчина признан виновным по п. "д" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью). Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.