Кузбассовец получил 100 тысяч рублей штрафа за оплату покупок найденной банковской картой

В Белове уголовный штраф взыскали с горожанина, который потратил деньги с найденной карточки.
— Гражданин нашел чужую банковскую карту. Присвоил ее себе,путем безналичной оплаты различных товаров в торговых точках, он похитил находящиеся на карте денежные средства, — рассказали областном УФССП.
В результате мужчину признали виновным в краже по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.
С порядком исполнения решения суда беловчанина ознакомили судебные приставы, после чего сумма была полностью выплачена.
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