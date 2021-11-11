Кузбассовец похитил у опекаемой девочки более 760 тысяч рублей

Проведенная прокуратурой проверка выявила, что житель города Тайги похитил у несовершеннолетней племянницы 761 тысячу рублей. При этом девочка находилась под опекой тайгинца. Выяснилось, что злоумышленник вместе с ребенком несколько раз в течение 2017 и 2018 годов снимал с ее счета деньги, объясняя это желанием положить их на другой счет. Мужчина заявлял, что на новый счет будут начисляться проценты, а позже средства будут переданы владелице. Однако взятые у племянницы деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Суд признал тайгинца виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, злоумышленника обязали выплатить пострадавшей полную сумму материального ущерба.