Кузбассовец похитил игрушечного зайца из съемной квартиры для возлюбленной

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Молодой парень в Анжеро-Судженске пошел на преступление, чтобы порадовать подругу: горожанин украл 130-сантиметровую плюшевую игрушку для своей пассии из арендованного жилища. Теперь ему грозит тюремный срок.

К полицейским в Анжеро-Судженске обратился 35-летний местный житель с заявлением о краже: из квартиры мужчины похитили телевизор и ростовую мягкую игрушку. Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей. Заявитель также указал на то, что за день до пропажи имущества сдал жилище на сутки неизвестному. Об исчезновении своих вещей он узнал при осмотре квартиры.


По мере проведения мероприятий, направленных на раскрытие преступления, правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. 20-летнего местного жителя задержали.


Силовики выяснили, что парень снял квартиру на одни сутки для проведения вечеринки. Следующим утром у него закончилось спиртное, и он отправился за алкоголем, прихватив телевизор и плюшевого зайца высотой 130 сантиметров. Технику он сдал в ломбард, а игрушку оставил, чтобы подарить возлюбленной.

- На вырученные от продажи телевизора деньги фигурант приобрел алкогольные напитки, а мягкую игрушку принес в свое жилище, где ее и изъяли сотрудники полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту все материалы дела, возбужденного ранее по статье о краже, были переданы в суд. Парню грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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