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Кузбассовец похитил чугунное ограждение с памятника воинам ВОВ

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Анжеросудженец отправится в колонию за кражу чугунного ограждения с памятника воинам ВОВ.

Администрация Анжеро-Судженска сообщила в полицию о краже чугунного ограждения с памятника "Воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях". Сообщается, что мемориал находится на одном из городских кладбищ.


Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 29-летний местный житель.

– Злоумышленник на своем автомобиле марки ВАЗ-2106 дважды приезжал на городское кладбище и с помощью кувалды разбивал чугунное ограждение памятника. Лом металла местный житель отвозил в пункт приема, а вырученные деньги потратил, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

На протяжении двух лет молодой человек скрывался от полиции, которая в результате поймала его и взяла под стражу.


Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье "Кража".

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