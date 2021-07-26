Кузбассовец погиб за рулем упавшего с отвала самосвала

Инцидент произошел на территории Беловского района в минувшую субботу, 24 июля. Следователи указали, что автосамосвал "БелАЗ" свалился в отвал в районе 18 часов 30 минут по местному времени.

В пресс-службе СУ СК по Кемеровской области пояснили, что водитель транспорта в день трагедии перевозил горную массу. Когда он в очередной раз подъехал для выгрузки горной массы, то допустил опрокидывание автосамосвала в отвал. Как итог: водитель от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшего следственными органами проводится доследственная проверка.