Кузбассовец погиб во время кражи металла из промышленного здания

Инцидент произошел в феврале 2022 года в Прокопьевске. По версии следствия, 35-летний местный житель с 25-летним приятелем решили сходить в заброшенное промышленное здание, будучи пьяными. Мужчины хотели разжиться металлическими изделиями. В помещении старший кузбассовец начал срезать трубу газовым резаком, после чего произошло воспламенение воздушной смеси, и 25-летнего горожанина отбросило в сторону. Молодой человек потерял сознание, при этом 35-летний мужчина не пострадал. В это время сестра младшего прокопчанина отправилась на его поиски, увидела пожар в здании и вызвала экстренные службы. Огнеборцы ликвидировали возгорание, а прибывшие на место медики констатировали смерть 25-летнего горожанина.

"Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий показала, что в трубе находился продукт на нефтяной основе, который под воздействием температуры воспламенился", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении 35-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Он сотрудничал со следствием и признал вину.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.