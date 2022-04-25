Кузбассовец погиб в загоревшейся от сигареты квартире

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Во время пожара в многоквартирном доме в Анжеро-Судженске погиб человек. В экстренных службах региона раскрыли подробности произошедшего.

Как стало известно от властей, пожар в четырехэтажном жилом доме № 13 на улице Лазо в Анжеро-Судженске унес жизнь 65-летнего мужчины.


В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании в одной из квартир поступил в ведомство утром 25 апреля в 4:37. На указанный адрес были направлены девять пожарных на трех автоцистернах.

На момент прибытия в подъезде был ощутим запах дыма. В результате возгорания в одной из квартир на 3 этаже огонь уничтожил диван и постельные принадлежности на площади 2 м², – прокомментировала собеседница.

В общей сложности дом самостоятельно покинули 30 человек. При этом восемь из общего числа дети. В местном правительстве предварительно уточнили, что пожар произошел из-за неосторожности при курении.

Да!
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