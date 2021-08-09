+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец погиб в карете скорой помощи после попытки попасть к себе домой

0

В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, который упал со второго этажа и получил порезы разбитым стеклом.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 августа. Около 11:00 следователи получили сигнал о гибели 56-летнего мужчины в машине скорой помощи.


По предварительным данным, кузбассовец приехал с вахты домой, но потерял ключи. Попасть к себе в квартиру он решил через балкон, для чего вскарабкался на его крышу по пожарной лестнице.

— <...> после чего разбил стекло в окне, однако не удержался и упал, при этом повредил осколками ногу в области коленного сустава, порезав бедренную артерию, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Очевидцы вызвали на место медиков, однако во время перевозки в медучреждение мужчина умер. Как уточнили VSE42.Ru в ведомстве, это произошло в Белове. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены детали случившегося и точная причина смерти кузбассовца.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27894

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined