Кузбассовец погиб в карете скорой помощи после попытки попасть к себе домой

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 8 августа. Около 11:00 следователи получили сигнал о гибели 56-летнего мужчины в машине скорой помощи.

По предварительным данным, кузбассовец приехал с вахты домой, но потерял ключи. Попасть к себе в квартиру он решил через балкон, для чего вскарабкался на его крышу по пожарной лестнице.

— <...> после чего разбил стекло в окне, однако не удержался и упал, при этом повредил осколками ногу в области коленного сустава, порезав бедренную артерию, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Очевидцы вызвали на место медиков, однако во время перевозки в медучреждение мужчина умер. Как уточнили VSE42.Ru в ведомстве, это произошло в Белове. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены детали случившегося и точная причина смерти кузбассовца.