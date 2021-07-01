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Кузбассовец погиб под обвалившейся стеной

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Житель Кемеровской области скончался после того, как на него свалилась кирпичной кладка. По факту происшествия правоохранители организовали проверку.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы СУ СКР Кузбасса, известно, что об инциденте силовикам сообщили 29 июня. Обратившиеся рассказали, что обнаружили тело 31-летнего мужчины на территории заброшенной мебельной фабрики в Тисульском районе Кемеровской области.


Предварительно было установлено, что погибший с сожительницей прибыл на территории фабрики, чтобы собрать металл для его дальнейшего сбыта. Оставив женщину с 7-летним ребенком на улице, он проник внутрь, а спустя некоторое время горожанка увидела, как кирпичная стена обрушилась прямо на мужчину и вызвала «скорую». Медики констатировали смерть пострадавшего, а также вызвали правоохранителей.

- По предварительным данным, пострадавший потянул за часть металлической арматуры, видневшейся из полуразрушенной стены, произошло обрушение кирпичной кладки, - уточнили в ведомстве.

По мере проверки, инициированной следкомом, силовикам предстоит установить личность хозяина постройки, а также определить, как именно она охраняется.


Процессуальное решение будет принято по результатам соответствующих мероприятий.

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