Кузбассовец погиб от руки приревновавшей его жены

Инцидент произошел в Киселевске. По версии следствия, 53-летняя местная жительница употребляла алкоголь вместе со своим мужем. В ходе застолья женщина обвинила супруга в неверности, из-за чего между влюбленными произошел конфликт. Киселевчанка во время ссоры ударила 53-летнего мужчину ножом в грудь. Кузбассовец скончался на месте. Его супруга попросила соседей вызвать медиков и полицию.

Правоохранители задержали женщину. Она признала вину и сотрудничала со следствием. Экспертиза признала киселевчанку вменяемой, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело об убийстве рассмотрит суд.