Кузбассовец погиб от пули из найденного у гаражей пистолета

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Житель Кемеровской области скончался после того, как показал обнаруженное на улице оружие зятю.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Кузбассе. Мужчина принимал у себя дома тестя и тещу, которые приехали к нему в гости. В планах был поход в баню, конфликта не намечалось, спиртные напитки они не употребляли. Тесть подошел к кузбассовцу и показал самодельный пистолет, обнаруженный им у гаража в кемеровском микрорайоне ФПК. Мужчина решил проверить, есть ли внутри оружия пули, и взял его у родственника. Кузбассовец увидел, что барабана или магазина у пистолета нет, поэтому предположил, что оружие откроется, если разломить его напополам, как "воздушку". При этом мужчина заметил, что курок был уже взведен.

- Тогда он попытался разломить ствол напополам и видимо случайно задел курок, а может быть пистолет выстрелил из-за того, что он надавил на ствол руками. Пистолет был в этот момент направлен в живот потерпевшему, ‒ рассказали в пресс-службе Кемеровского районного суда.

Раненного госпитализировали в больницу, где он скончался в начале января 2022 года. Над зятем потерпевшего состоялся суд.


С учетом всех обстоятельств мужчине было назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Наказание условное, с испытательным сроком полгода. В течение этого времени кузбассовец должен будет доказать свое исправление.

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