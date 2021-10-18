Кузбассовец поджег имущество 62-летней возлюбленной из-за ревности

Об инциденте правоохранителям сообщила пенсионерка из Междуреченска. Она заявила, что ее сожитель, будучи в неадекватном состоянии, угрожает поджечь имущество женщины.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника. Оказалось, что на почве ревности у 57-летнего мужчины возник конфликт с возлюбленной. В результате ссоры пьяный междуреченец облил горючей жидкостью ковер в одной из комнат и поджег его, но почти сразу потушил, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.



Мужчина был передан полиции для дальнейших разбирательств.