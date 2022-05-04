Кузбассовец поджег чужую пилораму из-за ревности к супруге

Инцидент произошел в одном из садовых товариществ Кемеровского муниципального округа. Пьяный 37-летний мужчина, работавший на пилораме, устроил поджог. Предварительной причиной этого стало то, что кузбассовец заподозрил свою супругу в связи с владельцем строения.

Огонь повредил 60 квадратных метров пилорамы. Ущерб составил 5 000 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители нашли на месте пожара канистру с остатками горючего, после чего задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая сторона имеет право на то, чтобы взыскать с фигуранта дела сумму причиненного ущерба.