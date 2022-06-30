Кузбассовец поджег чужой кроссовер ради мести сокамернику

Инцидент произошел ночью в одном из дворов по проспекту Октябрьскому в Новокузнецке. Местная жительница обнаружила, что ее иномарка, Nissan Qashqai, горит. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, а позднее выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля, приборную панель, одно из передних колес. Также пострадала обшивка салона, лопнули передние стекла. Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что хозяйка машины живет одна, а ее муж находится в колонии. В ходе оперативно-следственных мероприятий было выяснено, что иномарку поджег 36-летний беловчанин. Мужчина признался, что совершил поджог, чтобы отомстить супругу автомобилистки: кузбассовцы отбывали наказание вместе и находились в неприязненных отношениях, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, новокузнечанка подала иск о возмещении ущерба.