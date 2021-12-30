+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец ответит за ночной дрифт на городской площади

0
Фото:  

Правоохранители определили наказания для жителя одного из городов Кемеровской области. Мужчина упражнялся в езде на неподходящей для этого территории.

Камеры видеонаблюдения в Тайге зафиксировали, как ночью на центральную площадь заехал легковой автомобиль. Водитель, не взирая на запрет движения транспорта в данной зоне, начал упражняться в дрифте и агрессивной езде. Нарушитель неоднократно совершил развороты с заносом.


Видеоматериалы позволили правоохранителям установить злоумышленника. Мужчина был доставлен в отдел, где в отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Тайгинцу был назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32275

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined