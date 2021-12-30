Кузбассовец ответит за ночной дрифт на городской площади

Камеры видеонаблюдения в Тайге зафиксировали, как ночью на центральную площадь заехал легковой автомобиль. Водитель, не взирая на запрет движения транспорта в данной зоне, начал упражняться в дрифте и агрессивной езде. Нарушитель неоднократно совершил развороты с заносом.

Видеоматериалы позволили правоохранителям установить злоумышленника. Мужчина был доставлен в отдел, где в отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Тайгинцу был назначен штраф в размере двух тысяч рублей.