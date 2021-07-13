Кузбассовец ответит перед судом за регулярные избиения пятилетнего сына

Житель Кемеровского района обвинялся по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Следователи установили, что с декабря прошлого года по январь текущего мужчина напивался и регулярно избивал своего ребенка.

По данным областного СУ СКР, обвиняемый воспитывал пятилетнего сына один, поскольку мать мальчика скончалась.

— Отцу не нравилось, что сын не слушался его и капризничал. Следы побоев на теле ребенка в детском саду увидела воспитатель, она сообщила об этом в отдел полиции, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка изъяли и поместили в соцучреждение. Отец мальчика вину признал. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.