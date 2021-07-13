Кузбассовец ответит перед судом за регулярные избиения пятилетнего сына

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Завершилось расследование по делу об истязании в Кемеровском районе. 54-летний мужчина попал на скамью подсудимых за издевательства над малолетним сыном.

Житель Кемеровского района обвинялся по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Следователи установили, что с декабря прошлого года по январь текущего мужчина напивался и регулярно избивал своего ребенка.


По данным областного СУ СКР, обвиняемый воспитывал пятилетнего сына один, поскольку мать мальчика скончалась.

— Отцу не нравилось, что сын не слушался его и капризничал. Следы побоев на теле ребенка в детском саду увидела воспитатель, она сообщила об этом в отдел полиции, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка изъяли и поместили в соцучреждение. Отец мальчика вину признал. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.

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