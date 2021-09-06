Кузбассовец ответит перед судом за истязание малолетнего пасынка

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В Кемеровской области завершилось расследование уголовного дела, фигурантом которого стал ранее судимый мужчина, издевавшийся над пасынком.

В Кузбассе будут судить 31-летнего жителя Мариинского района, обвиняемого по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). По данным следователей, кузбассовец избивал за любую провинность девятилетнего ребенка с ноября прошлого года по апрель текущего.

— Так, в дневное время соседка заметила мальчика на улице и поинтересовалась у него, почему он не на уроках. Последний рассказал, что опоздал в школу, а домой боится возвращаться из-за отчима, который будет его бить, — сообщили в региональном СУ СКР.

Женщина рассказала о произошедшем полиции. Впоследствии ребенка из семьи изъяли и поместили в соцучреждение, где он сейчас и находится.


Обвиняемый свою причастность к истязанию отрицал. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.

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