Кузбассовец ответит перед судом за истязание малолетнего пасынка

В Кузбассе будут судить 31-летнего жителя Мариинского района, обвиняемого по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). По данным следователей, кузбассовец избивал за любую провинность девятилетнего ребенка с ноября прошлого года по апрель текущего.

— Так, в дневное время соседка заметила мальчика на улице и поинтересовалась у него, почему он не на уроках. Последний рассказал, что опоздал в школу, а домой боится возвращаться из-за отчима, который будет его бить, — сообщили в региональном СУ СКР.

Женщина рассказала о произошедшем полиции. Впоследствии ребенка из семьи изъяли и поместили в соцучреждение, где он сейчас и находится.

Обвиняемый свою причастность к истязанию отрицал. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.