Кузбассовец отсудил у сбившего его лихача четверть миллиона рублей

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В южной столице Кузбасса пострадавший в ДТП получил сотни тысяч рублей за травмы и нравственные страдания.

В Заводском районе Новокузнецка горожанин заплатил крупную сумму денег после того, как нарушил ПДД и сбил человека.

— Не выбрав безопасной скорости движения, водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть дороги, и совершил наезд на него, — рассказали в областном УФССП.

Пострадавший получил травмы, терпел физические и нравственные страдания, что вынудило его обратиться в суд с требованием компенсации.


Иск был удовлетворен, в связи с чем суд обязал лихача выплатить 240 тысяч рублей, что своевременно он не сделал. Приставы начали взыскания с банковских счетов, зарплаты, запретив покидать страну. Кроме того, к основному долгу новокузнечанину пришлось гасить исполнительский сбор 16 тысяч рублей. Только после этого задолженность была погашена.

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