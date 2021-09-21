Кузбассовец отсудил у работодателя 300 000 рублей за страдания после травмы на производстве

Суд в Кузбассе обязал горно-строительную фирму заплатить бывшему сотруднику, который травмировался на производстве, занимая должность горного механика.

— При осмотре складирования оборудования, мужчина забрался на борт автомобиля, но в этот момент находившаяся там труба с обратным клапаном разогнулась и ударила его по ноге и в грудь, скинув мужчину с борта автомобиля на породу, — рассказали в областном УФССП.

Кузбассовец повредил правую голень и испытывал трудности при ходьбе, а также терпел сильные боли и страдал. В этой связи он обратился в суд с требованием компенсации материального ущерба. Иск был удовлетворен: предприятие обязали заплатить 300 тыс. рублей. Тем не менее решение суда не смотивировало руководство организации погасить долг.

Приставам пришлось начать взыскания со счетов в банках, принадлежащих компании. Только так удалось заставить должника выплатить всю сумму пострадавшему.