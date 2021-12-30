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Кузбассовец отсудил у поставщика 600 тысяч рублей за разбитый телевизор

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Житель Кемеровской области получил телевизор ненадлежащего качества, за который он заплатил почти 80 тысяч рублей. Общая сумма компенсации многократно превысила цену техники.

Кузбассовец заказал телевизор стоимостью 77,6 тысяч рублей у поставщика из Москвы, оформив доставку через экспедитора. При этом мужчина указал, что хочет получить товар в жесткой упаковке ‒ фанерном ящике. Когда технику привезли, мужчина обнаружил, что товар в ящик не помещен, а находится в заводской упаковке. Кроме того, в пункте выдачи заказа не было возможности осмотреть телевизор должным образом из-за его размера. Дома кузбассовец распаковал покупку согласно инструкции и увидел, что экран дорогой техники разбит. На телевизоре были следы от вил погрузчика: две полукруглые вмятины и трещины, из-за которых использование техники по прямому назначению оказалось невозможным. Процесс распаковки предусмотрительный покупатель заснял на видео.


Мужчина обратился с иском на поставщика в суд. Требования кузбассовца были удовлетворены. Суд обязал ООО "Компания Чаринг" заплатить клиенту за саму технику, доставку на 3 796 рублей, страховку в 77 рублей, моральную компенсацию в 5 000 рублей, неустойку 321 264 рубля и штраф 201 932 рубля, сообщают в пресс-службе Кемеровского районного суда. Всего мужчина должен получить 609 670 рублей, плюс 1% за каждый день просрочки с 1 декабря.


Решение суда в законную силу еще не вступило.

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