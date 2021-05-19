Кузбассовец отсудил у металлургического предприятия 300 тысяч рублей за вред здоровью

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В Кемеровской области экс-сотрудник металлургического комбината через суд добился у организации выплаты за вред здоровью из-за многолетней работы.

Мужчина 22 года проработал на металлургическом комбинате подземным крепильщиком. Рабочая среда была неблагоприятной, из-за локальных вибраций кузбассовец начал страдать профессиональным заболеванием, которое сопровождалось сильными болями.


Пострадавший подал иск о компенсации морального вреда предприятием в размере 300 тыс. рублей. Новокузнецкие межрайонные приставы после удовлетворения судом требований мужчины явились к должнику и рассказали о мерах ответственности в случае уклонения от выплаты. Однако предприятие проигнорировало предупреждение, что вынудило специалистов арестовать банковские счета предприятия.


После принятых мер комбинат выплатил бывшему работнику компенсацию, о чем рассказали в областном УФССП России.

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