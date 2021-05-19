Кузбассовец отсудил у металлургического предприятия 300 тысяч рублей за вред здоровью

Мужчина 22 года проработал на металлургическом комбинате подземным крепильщиком. Рабочая среда была неблагоприятной, из-за локальных вибраций кузбассовец начал страдать профессиональным заболеванием, которое сопровождалось сильными болями.

Пострадавший подал иск о компенсации морального вреда предприятием в размере 300 тыс. рублей. Новокузнецкие межрайонные приставы после удовлетворения судом требований мужчины явились к должнику и рассказали о мерах ответственности в случае уклонения от выплаты. Однако предприятие проигнорировало предупреждение, что вынудило специалистов арестовать банковские счета предприятия.

После принятых мер комбинат выплатил бывшему работнику компенсацию, о чем рассказали в областном УФССП России.