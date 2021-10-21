Кузбассовец отсудил у металлургического комбината полмиллиона рублей за страдания

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Новокузнечанин получил серьезные заболевания во время работы на комбинате и обратился в суд.

Будучи подземным крепильщиком на металлургическом комбинате, новокузнечанин получил заболевания из-за влияния кремнесодержащей пыли, а также сильного шума.

— Пострадавший испытывал постоянные физические и моральные страдания в связи с тем, что не мог вести активный образ жизни, выполнять физическую работу. Мужчина каждый раз был вынужден обращаться за медицинской помощью, — рассказали в областном УФССП.

Горожанин подал иск в суд, потребовав взыскать с бывшего работодателя компенсацию морального вреда. Суд пошел навстречу, согласился с требованиями мужчины и обязал предприятие выплатить ему 500 тыс. рублей.


Приставы рассказали должнику о порядке выплаты и о мерах в случае неисполнения решения суда. Также начались взыскания с банковских счетов и был наложен арест на транспорт. В результате пострадавший получил сумму полностью.

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