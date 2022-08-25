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Кузбассовец отправится в колонию за угрозу убить следователя

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В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине, который пригрозил убийством работнице следственного комитета.

Инцидент произошел в январе текущего года в Кузбассе. Находясь в изоляторе временного содержания, 26-летний житель Тяжинского района пригрозил убийством и применением насилия следователю, которая знакомила его с материалами уголовного дела по обвинению в краже. Женщина восприняла угрозу реально и сообщила об этом руководству.


В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ. Сперва мужчина не сотрудничал со следствием, но затем, после предъявления неопровержимых доказательств, признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд приговорил кузбассовца к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

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