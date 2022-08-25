Кузбассовец отправится в колонию за угрозу убить следователя

Инцидент произошел в январе текущего года в Кузбассе. Находясь в изоляторе временного содержания, 26-летний житель Тяжинского района пригрозил убийством и применением насилия следователю, которая знакомила его с материалами уголовного дела по обвинению в краже. Женщина восприняла угрозу реально и сообщила об этом руководству.

В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ. Сперва мужчина не сотрудничал со следствием, но затем, после предъявления неопровержимых доказательств, признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд приговорил кузбассовца к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.