Кузбассовец отправится в колонию за убийство собственной матери

Установлено, что в июне 2020 года 35-летний житель Киселевска вместе со знакомым распивал алкоголь у себя в квартире. Гость уснул, а хозяин ушел в другую комнату, где решил покурить. Прикуривая сигарету, мужчина выронил спичку на ковер, который сразу загорелся. Киселевчанин забыл о спящем знакомом и покинул жилье. Тело потерпевшего нашли после ликвидации пожара. Через несколько дней мужчина в той же квартире употреблял спиртные напитки со своей 63-летней матерью. Женщина начала упрекать сына из-за пожара, что разозлило киселевчанина. Он избил мать, а затем задушил. Позже он сообщил правоохранителям, что не хотел убивать родственницу.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Приговором суда преступнику было назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать свой срок киселевчанин будет в колонии особого режима.