Кузбассовец отправится в колонию за регулярное насилие над 7-летней девочкой

Установлено, что 34-летний житель Новокузнецкого района с марта по июнь 2020 года неоднократно совершал насилие над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. Мать 7-летней девочки застала мужчину за совершением преступления и обратилась за помощью к правоохранителям.

Со следствием обвиняемый изначально сотрудничал, однако затем вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Были проведены экспертизы, которые подтвердили преступления, совершенные мужчиной по отношению к девочке. По результатам проверок кузбассовец признан вменяемым.

Суд вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Преступник лишится свободы на 16 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год.