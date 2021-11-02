Кузбассовец отправится в колонию за регулярное насилие над 7-летней девочкой

1
Фото:  

Житель Кемеровской области был отправлен в колонию решением суда. Мужчину признали виновным в неоднократном надругательстве над 7-летней дочкой сожительницы.

Установлено, что 34-летний житель Новокузнецкого района с марта по июнь 2020 года неоднократно совершал насилие над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. Мать 7-летней девочки застала мужчину за совершением преступления и обратилась за помощью к правоохранителям.


Со следствием обвиняемый изначально сотрудничал, однако затем вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Были проведены экспертизы, которые подтвердили преступления, совершенные мужчиной по отношению к девочке. По результатам проверок кузбассовец признан вменяемым.


Суд вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Преступник лишится свободы на 16 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30704

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined