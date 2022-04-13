Кузбассовец отправится в колонию за купленные фото несовершеннолетней

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Житель Кузбасса получил тюремный срок за интимную переписку с 13-летней школьницей.

Кузбассовец вел переписку со школьницей. Заведомо зная, что ей 13 лет, он попросил у нее фотографии интимного характера за денежное вознаграждение.


Девочка согласилась, после чего получила средства на карту. Поступление заметил отец ребенка и начал расспрашивать откуда деньги. Подросток созналась в случившемся, а далее мужчина обратился в полицию, передает СК по Кузбассу.


Злоумышленника взяли под стражу. Им оказался 51-летний житель региона. Вину он признал лишь частично, заявив, что не знал о возрасте собеседницы. Однако сохранившаяся переписка доказала обратное.


Судом мужчине назначено лишение свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии общего режима.

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