Кузбассовец отправится в колонию за купленные фото несовершеннолетней

Кузбассовец вел переписку со школьницей. Заведомо зная, что ей 13 лет, он попросил у нее фотографии интимного характера за денежное вознаграждение.

Девочка согласилась, после чего получила средства на карту. Поступление заметил отец ребенка и начал расспрашивать откуда деньги. Подросток созналась в случившемся, а далее мужчина обратился в полицию, передает СК по Кузбассу.

Злоумышленника взяли под стражу. Им оказался 51-летний житель региона. Вину он признал лишь частично, заявив, что не знал о возрасте собеседницы. Однако сохранившаяся переписка доказала обратное.

Судом мужчине назначено лишение свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии общего режима.