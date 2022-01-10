Кузбассовец отправится в колонию за истязание падчерицы

2
Фото:  

Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине, который истязал дочь своей супруги.

Установлено, что 37-летний кузбассовец, в период с октября 2020 года по апрель 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал 14-летнюю падчерицу, используя незначительные поводы. При этом злоумышленник совершал свои действия в тот момент, когда жена находилась на работе. После одного из конфликтов девочка пожаловалась матери, и они обратились в больницу, врачам которой подросток признался, что ее ударил отчим. Мужчину привлекли к административной ответственности. В апреле 2021 года кузбассовец нанес ребенку удар в тот момент, когда супруга находилась дома. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.


Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину в преступлении, предусмотренном п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", сообщают в прес-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд назначил кузбассовцу наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.


Семья была поставлена на профилактический контроль.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32425

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined