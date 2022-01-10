Кузбассовец отправится в колонию за истязание падчерицы

Установлено, что 37-летний кузбассовец, в период с октября 2020 года по апрель 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал 14-летнюю падчерицу, используя незначительные поводы. При этом злоумышленник совершал свои действия в тот момент, когда жена находилась на работе. После одного из конфликтов девочка пожаловалась матери, и они обратились в больницу, врачам которой подросток признался, что ее ударил отчим. Мужчину привлекли к административной ответственности. В апреле 2021 года кузбассовец нанес ребенку удар в тот момент, когда супруга находилась дома. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину в преступлении, предусмотренном п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", сообщают в прес-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд назначил кузбассовцу наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Семья была поставлена на профилактический контроль.