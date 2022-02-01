Кузбассовец отправится в колонию после гибели подростка в ДТП

Инцидент произошел на автодороге между населенными пунктами в Киселевском городском округе. Житель Прокопьевского района, 29-летний мужчина, двигался на легковом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. По краю проезжей части навстречу машине бежал 17-летний подросток в компании друзей. На одежде юношей были светоотражающие элементы, однако фары автомобиля оставались выключенными. Нетрезвый кузбассовец совершил наезд на подростка и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в медучреждении от полученных травм.

Совершившего наезд водителя установили и задержали. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в организме, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд признал кузбассовца виновным и назначил ему наказание в виде шести лет в колонии-поселении.

Кроме того, мужчина не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, два с половиной года.