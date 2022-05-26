Кузбассовец отправится в колонию на девять лет после ДТП

Инцидент, из-за которого кузбассовец предстал перед судом, произошел в июле 2021 года на автодороге в Кемеровском округе. Водитель Lada Samara вез двух своих знакомых в Березово за алкоголем и продуктами. Была дождливая погода, автомобилист сел за руль пьяным. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107. В результате ДТП погибла 45-летняя пассажирка ВАЗ-а и 64-летний пассажир "Лады". Еще два пассажира обеих машин – 21-летняя женщина и 56-летний мужчина – были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями.

Суд назначил водителю "Лады" наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать свой срок мужчина будет в колонии-поселении. Кроме того, на три года он лишится права на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Осужденный также должен выплатить потерпевшим около 3,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.