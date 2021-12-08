Кузбассовец отправится в колонию на десять лет за ДТП с летальным исходом

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Суд вынес приговор жителю Кемеровской области, который сел пьяным за руль и устроил аварию, из-за которой погибли два человека.

Инцидент произошел 1 января 2021 года в пгт. Промышленная. Местный житель, 47-летний мужчина, сел за руль автомобиля "Hyundai Creta", употребив перед этим 0,5 литра крепкого алкогольного напитка. Во время движения кузбассовец задремал, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2112", за рулем которого был 23-летний молодой человек. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, а одна из пассажирок отечественной машины, 38-летняя женщина, скончалась в больнице от травм.


Кузбассовец был осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сначала в качестве наказания ему было назначено семь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, однако затем приговор был пересмотрен по жалобе представителей потерпевших.


Теперь виновник ДТП отправится в колонию-поселение на десять лет.

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