Кузбассовец отправится в колонию на десять лет за ДТП с летальным исходом

Инцидент произошел 1 января 2021 года в пгт. Промышленная. Местный житель, 47-летний мужчина, сел за руль автомобиля "Hyundai Creta", употребив перед этим 0,5 литра крепкого алкогольного напитка. Во время движения кузбассовец задремал, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2112", за рулем которого был 23-летний молодой человек. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, а одна из пассажирок отечественной машины, 38-летняя женщина, скончалась в больнице от травм.

Кузбассовец был осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сначала в качестве наказания ему было назначено семь лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, однако затем приговор был пересмотрен по жалобе представителей потерпевших.

Теперь виновник ДТП отправится в колонию-поселение на десять лет.