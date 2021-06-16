Кузбассовец отправился в колонию из-за гибели замерзшей насмерть сожительницы

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Суд признал мысковчанина виновным в убийстве сожительницы, погибшей от переохлаждения. Избив ее, мужчина вынес бессознательное тело на пустырь, где его обнаружили местные жители.

Трагический инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Тогда осужденный вместе с погибшей прибыли к бывшему ухажеру последней. Там же, напившись, убийца приревновал даму и между горожанами образовался конфликт.


Мужчина избил девушку до потери сознания.

- После чего, испугавшись, что она умерла, он вынес ее на улицу и оставил на пустыре за гаражами, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

В ведомстве также отметили, что хозяин жилища не остановил драку из-за того, что был сильно пьян.

Тело потерпевшей было обнаружен спустя сутки – его разыскали местные жители во время прогулки с питомцем. Правоохранители, прибывшие на место, сразу опознали погибшую, поскольку ранее она уже попадала в поле их зрения.


Силовики установили ее круг общения накануне смерти и под подозрение в совершении преступления попал ее сожитель – 28-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что вынес ее на улицу уже мертвой, однако судебно-медицинская экспертиза показала обратное – причиной ее смерти является переохлаждение, возникшее на фоне утраты сознания от черепно-мозговой травмы, а также закрытой травмы живота.


Также мужчину проверили психолог и психиатр – он был признан вменяемым.


В итоге судебным решением мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В качестве наказания он получил 7 лет и 15 дней заключения в колонии строгого режима.

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