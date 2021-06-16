Кузбассовец отправился в колонию из-за гибели замерзшей насмерть сожительницы

Трагический инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Тогда осужденный вместе с погибшей прибыли к бывшему ухажеру последней. Там же, напившись, убийца приревновал даму и между горожанами образовался конфликт.

Мужчина избил девушку до потери сознания.

- После чего, испугавшись, что она умерла, он вынес ее на улицу и оставил на пустыре за гаражами, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

В ведомстве также отметили, что хозяин жилища не остановил драку из-за того, что был сильно пьян.

Тело потерпевшей было обнаружен спустя сутки – его разыскали местные жители во время прогулки с питомцем. Правоохранители, прибывшие на место, сразу опознали погибшую, поскольку ранее она уже попадала в поле их зрения.

Силовики установили ее круг общения накануне смерти и под подозрение в совершении преступления попал ее сожитель – 28-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что вынес ее на улицу уже мертвой, однако судебно-медицинская экспертиза показала обратное – причиной ее смерти является переохлаждение, возникшее на фоне утраты сознания от черепно-мозговой травмы, а также закрытой травмы живота.

Также мужчину проверили психолог и психиатр – он был признан вменяемым.

В итоге судебным решением мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В качестве наказания он получил 7 лет и 15 дней заключения в колонии строгого режима.