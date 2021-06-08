Кузбассовец отправился в колонию из-за гибели приятеля на воде

В ходе судебных разбирательств было установлено, что инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда на территории Юрги приятели решили «обмыть» покупку автомобиля и устроили небольшое застолье. После они отправились в кафе, расположенное на берегу реки. Там же они распивали горячительные напитки в самом салоне авто, а затем решили прокатиться, однако угодили прямо в водоем.

- Запустив двигатель, 34-летний водитель по ошибке вместо задней передачи включил режим движения вперед и резко нажал на педаль газа, отчего автомобиль скатился к реке и погрузился в воду, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Двое смогли выбраться из машины, однако третьего – 33-летнего пассажира – спасти им не удалось. Очевидцы обратились в полицию и к спасателям. Из воды кузбассовец был поднят уже погибшим.

Нетрезвого автовладельца задержали. Впоследствии также было установлено, что ранее его лишил водительских прав за пьяную езду. Мужчина не стал отрицать своей вины и сотрудничал со следствием.

В суде его признали виновным. В качестве наказания мужчину приговорили к 9 месяцам и 20 дням лишения свободы в колонии-поселении.