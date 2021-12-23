Кузбассовец отправил чужой трактор в болото по пути в магазин

Инцидент произошел в июле 2021 года в поселке Усть-Нарык Новокузнецкого района. Установлено, что 24-летний местный житель отправился в магазин за продуктами пешком и заметил во дворе соседский трактор. Мужчина угнал транспорт, не справился с управлением и опрокинул его в болото. Самостоятельно кузбассовец выехать не смог и скрылся с места происшествия.

Правоохранители возбудили в отношении сельчанина уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание по этой статье ‒ пять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дело направлено на рассмотрение в суд.