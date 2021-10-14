Кузбассовец отомстил фермеру за друга методом поджога

По данным полиции, инцидент произошел в селе Печеркино Гурьевского муниципального округа. 53-летний местный житель находился в гостях у друга. Вместе они расписали спиртные напитки. В какой-то момент приятель рассказал мужчине о конфликте с фермером, который проживал по соседству. Тогда гость решил отомстить за друга.

Ночью он проник на территорию частного дома, где жил фермер и пожог тюки с сеном. В общей сложности огонь уничтожил 37 тюков на общую сумму 37 000 рублей.

Вскоре злоумышленник был задержан, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в содеянном и выплатил потерпевшему сумму ущерба. В результате суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в один год, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.