Кузбассовец отомстил фермеру за друга методом поджога

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Житель Кемеровской области уничтожил имущество фермера, с которым поругался его друг. В результате злоумышленник получил реальный срок.

По данным полиции, инцидент произошел в селе Печеркино Гурьевского муниципального округа. 53-летний местный житель находился в гостях у друга. Вместе они расписали спиртные напитки. В какой-то момент приятель рассказал мужчине о конфликте с фермером, который проживал по соседству. Тогда гость решил отомстить за друга.


Ночью он проник на территорию частного дома, где жил фермер и пожог тюки с сеном. В общей сложности огонь уничтожил 37 тюков на общую сумму 37 000 рублей.


Вскоре злоумышленник был задержан, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в содеянном и выплатил потерпевшему сумму ущерба. В результате суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в один год, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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