Кузбассовец оставил отца-пенсионера без телевизора ради алкоголя

С соответствующим заявлением к полицейским в марте 2021 года обратился 73-летний местный житель, сообщив, что неизвестные вынесли из его жилища телевизор, пока он отсутствовал. Сумма ущерба, причиненная действиями злоумышленников, составила 4 тысячи рублей.

Разбираясь в деле, возбужденном по данному факту, полицейские заподозрили сына заявителя в причастности к произошедшему преступлению. 41-летнего мужчину задержали.

- В ходе дознания установлено, что злоумышленник продал телевизор прохожему, а вырученные деньги потратил на алкоголь, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту известно, что соответствующее уголовное дело, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», было с обвинительным заключением направлено в суд. Вору грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.