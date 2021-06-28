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Кузбассовец оставил отца-пенсионера без телевизора ради алкоголя

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Житель Ленинска-Кузнецкого обокрал престарелого родителя, чтобы приобрести горячительные напитки.

С соответствующим заявлением к полицейским в марте 2021 года обратился 73-летний местный житель, сообщив, что неизвестные вынесли из его жилища телевизор, пока он отсутствовал. Сумма ущерба, причиненная действиями злоумышленников, составила 4 тысячи рублей.


Разбираясь в деле, возбужденном по данному факту, полицейские заподозрили сына заявителя в причастности к произошедшему преступлению. 41-летнего мужчину задержали.

- В ходе дознания установлено, что злоумышленник продал телевизор прохожему, а вырученные деньги потратил на алкоголь, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту известно, что соответствующее уголовное дело, которое было возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», было с обвинительным заключением направлено в суд. Вору грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.

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